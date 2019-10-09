33% переселенцев средств хватает только на питание, 10% вынуждены экономить даже на еде

Более трети опрошенных внутренне перемещенных лиц утверждают, что средств им хватает только на питание, еще 10% вынуждены экономить даже на этом, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Так, на вопрос об оценке финансового положения, 45% опрошенных переселенцев ответили, что им средств хватает на питание, необходимую одежду, обувь и базовые потребности; 33% - средств хватает только на питание, 10% - вынуждены экономить даже на питании, 11% - средств хватает на базовые и другие нужды, а также есть сбережения, а 1% не ответили на вопрос.

Отмечается, что средний доход на члена домохозяйства переселенцев в месяц составляет 3039 грн (в июне 2018 года - 2090 грн). В частности, до 1,5 тыс. грн составляет средний доход домохозяйств ВПЛ у 2% опрошенных, 1,5-3 тыс. грн – 13%, 3-5 тыс. грн – 20%, 5-7 тыс. грн – 19%, 7-11 тыс. грн - 20% и более 11 тыс. грн – 26%.

Как следует из отчета, по состоянию на июнь 2019 года доля занятых переселенцев составляет 46%. Безработные, которые активно ищут работу, составляют 7%, 24% - пенсионеры, 15% - занятые работой на дому или ухаживают за детьми, 4% - лица с инвалидностью, 3% - студенты, 1% - нетрудоустроенные, которые хотят иметь работу, но активно ее не ищут.

Главными проблемами в поиске работы переселенцы называют: нехватку возможностей трудоустройства и низкий уровень предлагаемой зарплаты по вакансиям.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции при сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения.

НМС действует в Украине в рамках проекта "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине", который призван способствовать самозанятости и микропредпринимательству ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, усиливать социальное сплочение и развитие общин, собирать достоверные данные по ситуации и потребностям ВПЛ, а также поддерживать государственные учреждения, занимающиеся регистрацией перемещенных лиц.