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11:18 09.10.2019

Парламент Нидерландов начнет расследование роли Украины в гибели рейса MH17

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Парламент Нидерландов начнет расследование роли Украины в гибели рейса MH17

Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за начало расследования причастности Украины к гибели малазийского рейса MH17 в июле 2014 года, сообщил в среду в Twitter депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам.

"Дальнейшее расследование того факта, что воздушное пространство над Украиной не было закрыто, единогласно одобрено", - написал он.

Инициатива начать расследование в отношении Украины была озвучена на прошлой неделе. Тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок предупредил о возможных трудностях, с которыми может столкнуться экспертная группа, поскольку, по его словам, потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России.

"Речь идет также об их (украинском - ИФ) воздушном пространстве", - отмечал глава МИД Нидерландов.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года (над неконтролируемой Украиной территорией). На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Теги: #расследование #нидерланды #mh17
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