Суд арестовал гражданина США, который воевал в зоне АТО

Винницкий апелляционный суд арестовал до 6 декабря гражданина США Крейга Ланга, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года.

"Применить в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Крейга Ланга меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года", - сообщает пресс-служба суда на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что суд принял такое решение, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда. Прокуратура ходатайствовала о содержании Ланга под стражей для обеспечения выдачи (экстрадиционный арест). Адвокаты просили оставить в силе решение первой инстанции.

"Как стало известно на судебном заседании, 21 августа этого года иностранца задержали инспекторы пограничной службы "Могилев-Подольский". Узнали: его разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам. Подозревают, что он совершил кражу, разбой и убийство", - говорится в сообщении

В соответствии с украинским законодательством, указанные преступления - экстрадиционные: соответствуют ст.185, 187 и ч.2 ст.115 УК Украины и караются лишением свободы.

"Крейг Ланг принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. Работает ли он парамедиком в "Грузинском легионе" сейчас не известно. По словам защитников, мужчина проживал в Киеве вместе со своей сожительницей. Под круглосуточным домашним арестом находился на съемной квартире в Виннице" , -отметили в суде.

Полный текст постановления будет обнародован 11 октября.