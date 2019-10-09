События

08:44 09.10.2019

МВД Афганистана заявило о предотвращении крупного теракта на севере страны, обнаружен автомобиль с почти 1 т взрывчатки

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 Крупный теракт предотвращен на севере Афганистана в городе Сарипуль, оперативники обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти одна тонна взрывчатки, сообщил во вторник начальник пресс-центре афганского МВД Нусрат Рахими.

"Заминированная автомашина УАЗ с почти 1 тонной взрывчатки, которую террористы из движения "Талибан намеревались использовать для совершения террористической атаки в городе Сарипуль, административном центре одноименной провинции, была обнаружена и обезврежена сотрудниками полиции минувшей ночью", - написал Рахими в своем твиттере.

Теги: #теракт #афганистан #предотвращение #мвд
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