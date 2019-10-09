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07:55 09.10.2019

Помпео выступил против насилия в Ираке и призвал власти к сдержанности – госдеп

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Помпео выступил против насилия в Ираке и призвал власти к сдержанности – госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео на недавней встрече с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди высказался против применения насилия как властями, так и участниками проходящих в стране массовых протестов, призвав правительство страны к сдержанности, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь выразил сожаление в связи с трагической гибелью людей за последние несколько дней, и настоятельно призвал иракское правительство проявлять максимальную сдержанность", - говорится в распространенном сообщении госдепартамента.

В нем отмечается, что Помпео осудил недавние акты насилия в Ираке и отметил, что те, кто нарушает права человека, должны быть привлечены к ответственности, а также заявил, что мирные демонстрации "являются основополагающим элементом всех демократий".

Он подчеркнул, что в ходе выступлений "нет места насилию со стороны сил безопасности или протестующих".

Госсекретарь "подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов сильному, суверенному и процветающему Ираку", а также призвал иракского премьера "принять незамедлительные меры для удовлетворения требований протестующих путем проведения реформ и борьбы с коррупцией", сообщил госдеп.

В Ираке с начала текущего месяца развернулись массовые выступления с требованиями борьбы с коррупцией и улучшения материального положения населения. В ходе этих акций отмечены многочисленные столкновения демонстрантов с силами правопорядка, в итоге с обеих сторон погибли более 100 человек, более 6 тыс. пострадали.

Теги: #ирак #сша #госсекретарь #призыв
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