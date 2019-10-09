События

06:51 09.10.2019

Пелоси назвала письмо Белого дома попыткой скрыть отношения Трампа с Украиной

2 мин читать
Пелоси назвала письмо Белого дома попыткой скрыть отношения Трампа с Украиной

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в своем ответе на письмо администрации президента США обвинила Дональда Трампа в попытке скрыть свои отношения с Украиной.

"Какое-то время президент пытался нормализовать беззаконие. Теперь он пытается сделать беззаконие добродетелью", - говорится в заявлении Пелоси.

"Письмо Белого дома - это лишь последняя попытка прикрыть свое предательство нашей демократии и настаивать на том, что президент стоит выше закона", - отмечает спикер.

По ее мнению, письмо юридической команды Белого дома - еще одна попытка скрыть факты оказания давления администрацией Трампа на иностранные державы по вмешательству в выборы 2020 года.

"(...) Мы видим растущее количество доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял своим служебным положением и нарушил свою клятву "защищать, оберегать и охранять Конституцию", - говорится в заявлении Пелоси.

"Мистер президент, Вы не стоите выше закона. Вы будете привлечены к ответственности", - добавила она.

Заявление спикера Палаты представителей было сделано в ответ на письмо из Белого дома, в котором администрация США заявила, что не намерена принимать участие в инициированном конгрессменами-демократами расследовании, направленном на импичмент президенту.

"Расследование незаконно, так как не подкрепляется положениями конституции. Оно не претендует на объективность", - отмечается в письме юриста Белого дома Пэта Чиполлоне.

"Не следует даже ожидать, что исполнительная власть примет участие в этих упражнениях политического театра, и она не будет в них участвовать", - заявила, в свою очередь, пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

"Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. По чисто политическим мотивам демократы решили, что их стремление отменить результаты выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование, направленное на импичмент, которое игнорирует основные права, гарантированные каждому американцу", - добавила она.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #администрация #сша #ответ #пелоси
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:29 09.10.2019
Администрация США не будет участвовать в политическом спектакле с импичментом - пресс-секретарь Белого дома

Администрация США не будет участвовать в политическом спектакле с импичментом - пресс-секретарь Белого дома

01:46 09.10.2019
Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам – Пентагон

Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам – Пентагон

20:38 08.10.2019
Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

19:00 08.10.2019
Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине

Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине

18:33 08.10.2019
Американский истребитель F-16 разбился в Германии, пилот катапультировался

Американский истребитель F-16 разбился в Германии, пилот катапультировался

09:40 08.10.2019
Представители кампании Зеленского в апреле встречались в Trump International Hotel с бывшими высокопоставленными чиновниками США

Представители кампании Зеленского в апреле встречались в Trump International Hotel с бывшими высокопоставленными чиновниками США

09:12 08.10.2019
Десятки тысяч военных США примут участие в европейских учениях весной 2020 года

Десятки тысяч военных США примут участие в европейских учениях весной 2020 года

09:06 08.10.2019
США и Япония подписали торговое соглашение

США и Япония подписали торговое соглашение

06:37 08.10.2019
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили широкий круг вопросов

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили широкий круг вопросов

21:57 07.10.2019
В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине

В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

Двум одесским полицейским вручили подозрение за участие в пытках - Нацполиция

Врио главы Харьковского облгеокадастра подозревается в незаконной передаче земли на 1,3 млн грн – прокуратура

Предложения Лондона по ирландской границе не устраивают Европарламент - глава ЕП

Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

В Италии решили сократить примерно на треть число парламентариев

Генсек ООН заявил о риске невыплат зарплат сотрудникам организации в ноябре из-за нехватки наличных средств

Чумак предостерегает дислоцированных в Золотом бойцов ВСУ и прибывших туда ветеранов войны на Донбассе от уголовных нарушений

Расследовать дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу будет ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА