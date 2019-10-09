Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

Движение по проспекту Победы с вечера 12 до утра 14 октября движение будет запрещено для монтажа фрагмента Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта устанавливать прогон нового моста", - говорится на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Из за закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок организации работы общественного транспорта.

Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода. Вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов.