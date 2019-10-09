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00:36 09.10.2019

Предложения Лондона по ирландской границе не устраивают Европарламент - глава ЕП

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Предложения Лондона по ирландской границе не устраивают Европарламент - глава ЕП

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что на встрече во вторник в Лондоне с британским премьером Борисом Джонсоном не услышал никаких предложений, способных продвинуть Brexit.

"Как вы знаете, соглашение между ЕС и Великобританией требует не только явного большинства при голосовании в Палате общин, но и одобрения Европейским парламентом. Поэтому важно, чтобы премьер-министр Великобритании услышал о нашем подходе к Brexit непосредственно от Европейского парламента", - говорится в заявлении, текст которого распространила в Брюсселе пресс-служба ЕП.

По словам Сассоли, упорядоченный Brexit при заключении соглашения с Великобританией - лучший результат. Он назвал соглашение, согласованное с Лондоном в прошлом году, документом, который Европарламент мог бы поддержать.

"При нынешних обстоятельствах это остается наилучшим возможным соглашением", - считает председатель ЕП.

Он отметил, что объяснил Джонсону, что Европарламент "не согласится на сделку любой ценой".

"Мы не согласимся на сделку, которая подрывает соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года - ИФ) и мирный процесс или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка. Это мы ясно дали понять в нашей резолюции, принятой подавляющим большинством в сентябре", - напомнил Сассоли.

Он сообщил, что в Брюсселе рассмотрели предложения Великобритании, которыми она предлагает заменить backstop (страховочный план для ирландской границы), но эти предложения "далеки от того, с чем может согласиться парламент".

На данном этапе, отметил глава ЕП, есть две альтернативы соглашению: продление процесса Brexit или отсутствие сделки.

Что касается продления, Европарламент открыт для такой возможности, "если для этого есть веская причина или цель", но этот вопрос решать Великобритании.

Что касается отсутствия сделки, то это, подчеркнул Сассоли, будет очень негативным результатом.

"Это будет экономически вредным для обеих сторон, в частности для Великобритании. Это будет иметь очень серьезные последствия для острова Ирландия. Это увеличит неопределенность для бизнеса и, прежде всего, для граждан", - заявил председатель Европарламента.

Он добавил, что надеется, что такого варианта удастся избежать, но, если нет, "ЕС предпринял необходимые меры для подготовки к такому результату".

Теги: #ес #brexit #еп #британия
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