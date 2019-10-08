Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел встрнчу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко, где стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В ходе официальных двусторонних переговоров были обсуждены актуальные вопросы продолжения военного диалога на стратегическом уровне между вооруженными силами двух стран, обмена опытом по реформированию и трансформации системы управления и приоритетных направлений развития украино-словацкого военного сотрудничества, в частности с учетом успешного опыта интеграции Вооруженных сил Словакии в НАТО" – говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

В ходе своего визита в Киев словацкая делегация посетила Международную специализированную выставку "Оружие и безопасность – 2019".

"Ваш визит мы рассматриваем как очередное подтверждение солидарности с Украиной и новый этап в развитии нашего стратегического партнерства для укрепления стабильности и безопасности в регионе и мире", - отметил Хомчак.