События

21:01 08.10.2019

Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

3 мин читать
Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что ветераны российско-украинской войны останутся на линии столкновения у Золотого (Луганская обл.) до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и "формулы Штайнмайера", либо до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все-таки состоится.

"Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьёмся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене "формулы Штайнмайера" от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, как минимум, миссию по безопасности. Касательно социальной миссии: будем нести ее, насколько будет возможность", - сказал он на брифинге в Северодонецке во вторник вечером.

"Если армия будет отведена, мы остаёмся ровно до тех пор, пока армия не вернётся в эти украинские населенные пункты", - заявил также Билецкий.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в YouTube, он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого", - рассказал политик.

При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ – ИФ)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

Теги: #нацкорпус #донбасс #золотое
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 08.10.2019
Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

13:13 08.10.2019
Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

12:38 07.10.2019
Начальник Генштаба, замглавы Нацполиции и представители Минобороны находятся в понедельник в Станице Луганской, Золотом и Петровском

Начальник Генштаба, замглавы Нацполиции и представители Минобороны находятся в понедельник в Станице Луганской, Золотом и Петровском

10:07 07.10.2019
Новый закон об особом статусе Донбасса начнет работать после контроля над границей с РФ и признания выборов – спикер Рады

Новый закон об особом статусе Донбасса начнет работать после контроля над границей с РФ и признания выборов – спикер Рады

22:19 05.10.2019
Представители власти Украины планируют посетить на следующей неделе Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы оценить ситуацию с безопасностью

Представители власти Украины планируют посетить на следующей неделе Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы оценить ситуацию с безопасностью

19:10 05.10.2019
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

15:18 05.10.2019
800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

23:54 04.10.2019
Планы действий по урегулированию ситуации на Востоке Украине разработаны и представлены президенту – Пристайко

Планы действий по урегулированию ситуации на Востоке Украине разработаны и представлены президенту – Пристайко

20:47 03.10.2019
Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

19:21 03.10.2019
Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Турции продлил на год разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Боевики в понедельник 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине

Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Американский истребитель F-16 разбился в Германии, пилот катапультировался

Хозсуд Киева по рассмотрению иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка продолжил заседание после 20 мин перерыва

Верховный суд в среду рассмотрит кассации на приговор Пукачу

Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в торговой части уже этой осенью

Информация об уменьшении бюджета на оборону не соответствует действительности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА