События

19:45 08.10.2019

Боевики в понедельник 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

1 мин читать
Боевики в понедельник 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования в понедельник четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела: из ручного противотанкового гранатомета возле поселка Луганское, из гранатометов различных систем неподалеку Светлодарска и из миномета калибра 82-мм вблизи села Травневое.

"В течение суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в ООС.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 08.10.2019
В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

15:30 08.10.2019
Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

13:13 08.10.2019
Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

13:13 08.10.2019
Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

11:01 08.10.2019
Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

07:20 08.10.2019
Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:45 07.10.2019
С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

17:24 07.10.2019
Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

14:29 07.10.2019
Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

12:41 07.10.2019
Разведение сил и средств на Донбассе в понедельник не начнется из-за обстрелов Петровского и Золотого несколько дней назад

Разведение сил и средств на Донбассе в понедельник не начнется из-за обстрелов Петровского и Золотого несколько дней назад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

ПОСЛЕДНЕЕ

Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

Парламент Турции продлил на год разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине

Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Американский истребитель F-16 разбился в Германии, пилот катапультировался

Хозсуд Киева по рассмотрению иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка продолжил заседание после 20 мин перерыва

Верховный суд в среду рассмотрит кассации на приговор Пукачу

Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в торговой части уже этой осенью

Информация об уменьшении бюджета на оборону не соответствует действительности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА