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18:53 08.10.2019

Хозсуд Киева назначил судебные дебаты по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 17 октября

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Хозсуд Киева назначил судебные дебаты по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 17 октября

Хозяйственный суд Киева после рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, назначил судебные дебаты на 17 октября.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка. Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины.

Теги: #приватбанк #суд #коломойский
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