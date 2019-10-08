Хозсуд Киева назначил судебные дебаты по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 17 октября

Хозяйственный суд Киева после рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, назначил судебные дебаты на 17 октября.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка. Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины.