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17:17 08.10.2019

Информация об уменьшении бюджета на оборону не соответствует действительности

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Информация об уменьшении бюджета на оборону не соответствует действительности

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг слухи о сокращении бюджета оборонного сектора.

"Вы знаете, что в последнее время распространяется информация о якобы уменьшении бюджета на оборону. Это не так. Он, кстати, увеличен", - сказал глава Минобороны на открытии XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность" во вторник в Киеве.

Загороднюк выразил убеждение в том, что когда бюджетный процесс будет завершён, "все будут довольны результатом".

Позже на своей странице в соцсети Фейсбук глава Минобороны написал, что после осмотра экспозиции выставки, он убедился, что именно на таких мероприятиях украинское оборонное ведомство сможет найти производителей, с помощью которых удастся выйти на "качественно новый уровень оснащения армии".

"Не секрет, что процент новой техники в современных ВСУ не соответствует нашим планам развития. Качественно новый уровень оснащения армии, к которому мы стремимся, предусматривает закупку высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники… Мы одинаково будем смотреть как на государственные предприятия, так и на частные", - написал Загороднюк.

Он также отметил, что проведение подобных выставок важно и для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, "ведь среди гостей мероприятия присутствовали потенциальные заказчики из разных стран".

Ранее, представляя проект госбюджета в Верховной Раде, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 245 млрд грн на национальную безопасность и оборону, что составляет 5,4% объема валового внутреннего продукта Украины.

В проекте госбюджета-2020 на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 млрд грн, в том числе 207,8 млрд грн - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Теги: #бюджет #минобороны #загороднюк
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