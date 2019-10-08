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17:08 08.10.2019

Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

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Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

Министерство финансов обсуждает возможность запуска лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 году, сообщила глава министерства Оксана Маркарова.

"Обеспечение жильем военнослужащих увеличено в проекте бюджета к первому чтению на 223 млн грн, еще на 500 млн грн увеличено обеспечение жильем ветеранов… Более того, мы уже сейчас активно и с Министерством обороны, и с другими распорядителями ведем переговоры о том, что мы со следующего года попробуем ввести программу лизинга, которая позволит за счет этих средств обеспечить большее число военнослужащих жильем", – сказала Маркарова во вторник в ходе пресс-брифинга, посвященного вопросам финансирования оборонной отрасли на 2020 год.

Такие программы уже работают для сотрудников Национальной полиции и спасателей.

"Чем дольше человек работает, тем меньше он платит лизинговый платеж", – отметила Маркарова.

По ее словам, ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год может быть увеличено финансирование расходов на жилье для ветеранов.

Как указала Маркарова, нынешний вариант проекта бюджета на следующий год предусматривает 245,8 млрд грн или 5,4% ВВП на оборонный сектор, из которых 136 млрд грн или 3% ВВП – это расходы непосредственно на Министерство обороны.

"Это будет наибольшая цифра за последние годы, которая выделялась когда-либо на оборону", – прокомментировала глава Минфина.

Теги: #маркарова #военные #жилье #минфин
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