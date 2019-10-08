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16:22 08.10.2019

Суд приговорил к 5 годам тюрьмы завербованного "МГБ ДНР" жителя Донецкой области за попытку теракта в Запорожье

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Суд приговорил к 5 годам тюрьмы завербованного "МГБ ДНР" жителя Донецкой области за попытку теракта в Запорожье

Жовтневый районный суд Запорожья приговорил к пяти годам лишения свободы уроженца РФ, жителя Донецкой области, который пытался устроить теракт в густонаселенном районе Запорожья.

Как сообщил во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины, следствие установило, что мужчину завербовали представители так называемого "Министерства госбезопасности "ДНР", он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание - совершение теракта.

Наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью около 1,5 кг пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе города. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

Контрразведчики СБУ задержали "подрывника" неподалеку от места запланированного теракта сразу же после попытки инициировать взрыв.

Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание – лишение свободы сроком на пять лет.

Как сообщалось, в начале лета текущего года сотрудники СБУ задержали в центре Запорожья боевика так называемого "Министерства госбезопасности "ДНР", который заложил радиоуправляемую взрывчатку возле детской площадки.

Теги: #днр #суд #ордло #запорожье
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