Британские водолазы в Азовском море поделились с украинскими военными опытом по борьбе с минными заграждениями

Отряд британских водолазов провел обучение украинских военных методам борьбы с минными заграждениями в Азовском море, проинформировал во вторник Королевский ВМФ Соединенного Королевства.

"Инструкторы Школы военных водолазов... из Портсмута прибыли в восточноукраинский город Бердянск, на побережье у Азовского моря, для проведения занятий по способам противоминной борьбы, - говорится в сообщении. - Небольшой британский отряд поделился различным опытом, начиная от подготовки снаряжения для подводного плавания до практических занятий по разминированию".

При этом в сообщении указывается, что "Украина стоит перед лицом реальной угрозы постановки Россией морских мин вдоль ее берегов".

В ВМФ Британии считают, что проведенные занятия позволят украинским военным передать опыт и подготовить других военнослужащих в этой важной сфере.

"Мы надеемся, что это в какой-то мере поможет подготовить их водолазов с тем, чтобы они могли защитить свои берега", - отметили в британском флоте.

Подготовительные курсы британских водолазов являются частью продолжающихся международных усилий по поддержке Украины, указал ВМФ Соединенного Королевства, напомнив, что в июне нынешнего британские инструкторы уже проводили курсы подготовки украинских военных моряков в Николаеве.