Главный военный прокурор открыл дело из-за возможных злоупотреблений при строительстве корветов для ВМС ВСУ

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак открыл уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами Министерства обороны в ходе выполнения государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет" для нужд Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

"По итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу 7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при выполнении государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры во вторник.

Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

В Генпрокуратуре указали, что они осуществляют аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес. По результатам проверок принимаются процессуальные решения, в том числе по объединению разрозненных уголовных производств, отмене закрытия уголовных производств и при необходимости эти дела направляются следственным органам по подследственности.

В конце 2017 года Кабмин утвердил новую редакцию госпрограммы "корвет" сроком до 2028 года общим объемом 31,93 млрд грн. В соответствии с новой редакцией документа, основной целью госпрограммы определено строительство кораблей класса "корвет" для обеспечения способности отражения ВМС вооруженной агрессии, сдерживания угроз национальной безопасности и защиты интересов государства.

Сроки реализации оборонной госпрограммы были смещены с 2021 на 2028 год, общий объем госфинансирования увеличен на 15,72 млрд грн (97%) - с 16,22 млрд грн до 31,93 млрд грн. Сдача головного корабля заказчику, планировавшаяся ранее на 2016 год, намечена на 2022 год. До 2028 года планируется построить 4 корвета.