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15:16 08.10.2019

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

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Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

Члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Маглеванный заявили о намерении прекратить работу в нацкомиссии.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями. Хотим поблагодарить всех за совместную работу и поддержку. Надеемся, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе. Свое будущее пока связываем с обучением)))", – написал Формагей на своей странице в соцсети Facebook.

Комментируя вопрос относительно наличия кворума комиссии, Формагей добавил, что согласно закону об НКРЭКУ президент Украины может временно, сроком на три месяца, назначить необходимое количество членов регуляторного органа.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, останется также Елена Антонова и Дмитрий Коваленко.

Теги: #кадры #нкрэку
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