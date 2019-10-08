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15:10 08.10.2019

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали канадец Джеймс Пиблз и представители Швейцарии Мишель Майор и Дидье Кело. Они удостоены награды за исследования в области астрономии, объявила Шведская королевская академия наук. Подробнее о работе ученых можно узнать из пресс-релиза Нобелевского комитета.

Как отмечается, комитет отметил вклад Пиблза в понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе и решил отметить его теоретические открытия в физической космологии. Теоретические изыскания представителя Принстонского университета легли в основу объяснения эволюции Вселенной с момента Большого взрыва до наших дней.

Майор и Кело получают награду за открытие в 1995 году первой экзопланеты - планеты, находящейся вне Солнечной системы: обнаруженное небесное тело обращалось вокруг звезды 51 Pegasi - такого же типа, как и звезда в Солнечной системе.

Пиблз получит половину премии, а вторую половину поделят между собой швейцарские ученые. В 2019 году, как и в прошлом, премия составляет 9 млн крон (около $900 тыс.).

В 2018 году Нобелевскую премию по физике присудили американскому ученому Артуру Эшкину (половина премии) - за оптический пинцет и его применение в области биологии, французскому физику Жерар Муру и Донне Стрикленд из Канады - за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких лазерных импульсов. Оба метода широко применяются как в физике, так и в сопредельных науках, например, в биологии и медицине.

Теги: #физика #нобелевская_премия
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