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14:29 08.10.2019

Правительство Украины поручило способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок "Газпромом"

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Правительство Украины поручило способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок "Газпромом"

Кабинет министров Украины поручил способствовать импорту Молдовой природного газа из ЕС без участия российского "Газпрома".

Согласно обнародованному во вторник на правительственном портале распоряжению №921-р от 29 сентября 2019 года, для этого НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Винницагаз", Минэкоенерго, госрегулятор и местные власти должны обеспечить газом приграничный с Молдовой Могилев-Подольский (Винницкая обл.) для поддержки Молдовы.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не достигнут соглашения по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года.

В то же время она отметила, что одним из технических решений обеспечения республики газом является закупка и хранение газа в Украине.

При этом Санду отметила: работы по строительству газопровода Яссы - Кишинев должны закончиться до конца года на территории Молдовы, до марта 2020 года - на территории Румынии, так что этой зимой на поставки по этому маршруту рассчитывать не стоит.

Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

Теги: #газ #єс #газпром #молдова #кабмин
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