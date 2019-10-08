События

14:52 08.10.2019

Кабмин поручил Луганской ОГА способствовать установке населением систем индивидуального отопления в Попаснянском р-не

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Кабмин поручил Луганской ОГА способствовать установке населением систем индивидуального отопления в Попаснянском р-не

Кабинет министров Украины поручил Луганской облгосадминистрации (ЛОГА) способствовать установке населением в городах Золотое и Горское (Попаснянский район) систем индивидуального отопления.

Согласно обнародованному во вторник на правительственном портале распоряжению №921-р от 29 сентября 2019 года, ЛОГА поручено ежедекадно информировать Министерство развития громад и территорий о выполнении программ децентрализации теплоснабжения.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области.

Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

В то же время украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы участка разведения из гранатометов и стрелкового оружия.

Теги: #луганская_ога #кабмин
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