Минюст воспрепятствовал рейдерскому захвату земли под Ледовым стадионом в Киеве

Министерство юстиции воспрепятствовало рейдерскому захвату земельного участка в несколько гектаров под столичным Ледовым стадионом возле ст. метро "Ипподром" в Киеве, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Утром отдельные "юридические таланты" пытались украсть Ледовый стадион. Точнее - не Ледовый стадион, а несколько гектаров под ним в районе Ипподрома (Киев). А еще точнее - не украсть, а поставить окончательную точку в рейдерской схеме, которая должна была закончиться продажей через СЕТАМ "добросовестному выгодоприобретателю". Продажи не произошло", - написал Малюська на в Facebook в понедельник вечером.

Кроме того, по его словам, Минюст обратился в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с требованием отменить некоторые торги на площадке СЕТАМ по заниженной цене.

"Через тот же СЕТАМ на продажу шло несколько лотов по, мягко говоря, странной цене. Типа помещения в новостройке площадью 500+ квадратов по цене чуть больше миллиона гривень. Обратились в АРМА, которая мгновенно отреагировала – продажу отменили", - отметил он, добавив, что сейчас в АРМА "проходит перезагрузка, о которой они отдельно и подробно расскажут".