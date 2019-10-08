События

13:58 08.10.2019

Минюст воспрепятствовал рейдерскому захвату земли под Ледовым стадионом в Киеве

1 мин читать
Минюст воспрепятствовал рейдерскому захвату земли под Ледовым стадионом в Киеве

Министерство юстиции воспрепятствовало рейдерскому захвату земельного участка в несколько гектаров под столичным Ледовым стадионом возле ст. метро "Ипподром" в Киеве, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Утром отдельные "юридические таланты" пытались украсть Ледовый стадион. Точнее - не Ледовый стадион, а несколько гектаров под ним в районе Ипподрома (Киев). А еще точнее - не украсть, а поставить окончательную точку в рейдерской схеме, которая должна была закончиться продажей через СЕТАМ "добросовестному выгодоприобретателю". Продажи не произошло", - написал Малюська на в Facebook в понедельник вечером.

Кроме того, по его словам, Минюст обратился в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с требованием отменить некоторые торги на площадке СЕТАМ по заниженной цене.

"Через тот же СЕТАМ на продажу шло несколько лотов по, мягко говоря, странной цене. Типа помещения в новостройке площадью 500+ квадратов по цене чуть больше миллиона гривень. Обратились в АРМА, которая мгновенно отреагировала – продажу отменили", - отметил он, добавив, что сейчас в АРМА "проходит перезагрузка, о которой они отдельно и подробно расскажут".

Теги: #киев #минюст #рейдерство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 08.10.2019
Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

05:32 08.10.2019
Кинотеатр "Тампере" отсудили в пользу столичной общины

Кинотеатр "Тампере" отсудили в пользу столичной общины

17:57 07.10.2019
Общество имеет право знать о рисках в связи с разведением сил на Донбассе, заявили в "Евросолидарности"

Общество имеет право знать о рисках в связи с разведением сил на Донбассе, заявили в "Евросолидарности"

15:41 07.10.2019
В Киеве пролетают снежинки

В Киеве пролетают снежинки

15:01 07.10.2019
Кличко обещает новые иски о защите чести и достоинства к телеканалу "1+1"

Кличко обещает новые иски о защите чести и достоинства к телеканалу "1+1"

10:41 07.10.2019
Суд отпустил под ночной домашний арест и оставил на должности врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил под ночной домашний арест и оставил на должности врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве

18:51 06.10.2019
Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

03:28 06.10.2019
В Киеве на Печерске спасатели ликвидировали пожар в стоматологии, пострадавших нет

В Киеве на Печерске спасатели ликвидировали пожар в стоматологии, пострадавших нет

01:40 06.10.2019
В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

19:52 04.10.2019
Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества

Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

Полиция отрабатывает четыре версии катастрофы Ан-12 вблизи Львова

Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин поручил Луганской ОГА способствовать установке населением систем индивидуального отопления в Попаснянском р-не

Правительство Украины поручило способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок "Газпромом"

МВД за 3 года планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из них построят в Украине – Аваков

Церковь Греции 12 октября соберет внеочередной Собор для рассмотрения вопроса об автокефалии Церкви Украины

В некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны потеплеет

Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

Следователи РФ просят суд заочно арестовать основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса

САП направила в ВАКС дело о растрате 58 млн грн при закупке топлива для Минобороны

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Жоголев не смог обжаловать продление ареста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА