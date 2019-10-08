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13:44 08.10.2019

МВД за 3 года планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из них построят в Украине – Аваков

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МВД за 3 года планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из них построят в Украине – Аваков

Министерство внутренних дел в ближайшие три года планирует обеспечить Государственную пограничную службу 20 новейшими патрульными катерами, пять из которых будут построены в Украине по современным технологиям судостроения, заявил глава МВД Арсен Аваков на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, министр напомнил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники.

Аваков также отметил, что МВД на 2020 год планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения.

Теги: #мвд #аваков
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