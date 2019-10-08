События

13:16 08.10.2019

В некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны потеплеет

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В некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны потеплеет

В ближайшие сутки, 9 октября, с Западной Европы на северо-западную часть Украины переместится более теплая и влажная воздушная масса. Остальная территория окажется в холодном воздухе, который постепенно будет отступать в восточном направлении, сообщил Укргидрометцентр.

В западных и Житомирской, днем и в большинстве северных областей местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°. Температура днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 14-19°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 октября самая высокая температура днем была +29,5 в 1893 году, самая низкая ночью -2,1 в 1925 году.

10 октября в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный с переходом в северо-западной части на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла (в восточных и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 14-19° тепла, на юге местами 20-23°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Теги: #погода #украина
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