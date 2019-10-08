Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что незаконные вооруженные формирования в понедельник, 7 октября, осуществили два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия участка разведения №2 (пос.Золотое-4, г.Золотое Луганской области).

"Противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня. В частности, 7 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское (3 раза), Майское, Чермалык, Гладосово, Новгородское, Золотое-4, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (27 мин) и минометы калибра 82 мм (26 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивает на оказании влияния на них с целью сохранения достигнутого перемирия.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.