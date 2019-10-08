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13:13 08.10.2019

Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

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Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник дважды открывали огонь по позициям операции объединенных сил на Луганском направлении, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток в районе Луганского противник со стороны Лозового 20 минут вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а буквально через час после этого обстрела, около двух часов ночи, оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы около Светлодарска. По имеющейся информации, потерь в рядах объединенных сил нет", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #ордло
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