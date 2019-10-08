Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник дважды открывали огонь по позициям операции объединенных сил на Луганском направлении, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток в районе Луганского противник со стороны Лозового 20 минут вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а буквально через час после этого обстрела, около двух часов ночи, оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы около Светлодарска. По имеющейся информации, потерь в рядах объединенных сил нет", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.