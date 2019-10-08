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12:25 08.10.2019

Следователи РФ просят суд заочно арестовать основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса

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Следователи РФ просят суд заочно арестовать основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса

Таганский районный суд Москвы 11 октября решит вопрос об аресте бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого мошенничестве.

"В производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Фукса Павла Яковлевича. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В суде суть предъявленного Фуксу обвинения не пояснили.

Уголовное дело находится в производстве Следственного управления МВД по ЦАО.

Как следует из открытых источников, Mos City Group основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующихся на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании - более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.

В последние годы Фукс, уроженец Харькова, проживает в Украине. В начале сентября совместно с Игорем Коломойским публично посещал прошедший в Киеве форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Теги: #расследование #фукс #суд #следствие
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