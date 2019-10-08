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09:40 08.10.2019

Представители кампании Зеленского в апреле встречались в Trump International Hotel с бывшими высокопоставленными чиновниками США

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Представители кампании Зеленского в апреле встречались в Trump International Hotel с бывшими высокопоставленными чиновниками США

Ближайшие помощники кампании президента Украины Владимира Зеленского встречались с бывшими высокопоставленными чиновниками из администрации президента США Дональда Трампа за несколько месяцев до телефонного разговора между двумя лидерами, приведшего к объявлению демократами в Палате представителей Конгресса США начала процедуры импичмента, сообщил телеканал CNBC.

По данным источников телеканала, ужин с помощниками Зеленского состоялся 16 апреля в Trump International Hotel. Со стороны США на нем присутствовали бывший советник кампании Трампа и экс-представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Майк Рубино и Мэтт Мауэрс, ранее работавший в госдепартаменте США.

На ужине также появился бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который вскоре ушел, сославшись на следующую встречу.

Кроме того, по данным телеканала, среди участников встречи были руководители фирмы Signal Group Consulting, которую кампания Зеленского за $60 тыс. привлекла для организации встреч с правительственными чиновниками.

Малоизвестный американский адвокат по имени Маркус Коэн помогал координировать эти частные встречи, сообщает CNBC.

По словам собеседников телеканала, основное внимание на ужине было уделено кампании Зеленского, тема расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера не поднималась.

"Я просто сделал это в качестве одолжения. Я пришел, сел, поужинал и ушел. Я действительно ни с кем не разговаривал, потому что они говорили на другом языке", - заявил телеканалу Рубино. По его словам, он только после узнал, что украинцы на встрече были членами команды Зеленского.

Спайсер, в свою очередь, заявил, что был представлен члену кампании Зеленского, но не мог сказать, был ли это лидер их организации.

Представитель Signal Group Consulting подтвердил, что ни на одной из апрельских встреч с участием советников Зеленского не обсуждалось расследование деятельности Байденов.

"Signal Group содействовала проведению ряда встреч для мистера Коэна и кампании "Слуга народа в Вашингтоне". Ни разу во время апрельского визита делегации не упоминалось расследование в отношении семьи Байдена или какая-либо связанная с этим тема", - заявил представитель фирмы Джон Проктер.

Сообщение о разговоре Трампа и Зеленского о сыне бывшего экс-президента США Байдена ранее передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в США сочли, что президент в этом случае пользовался своей должностью не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей. В итоге в Палате представителей запустили процедуру импичмента против Трампа.

Теги: #сша #зеленский #трамп
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