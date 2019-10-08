События

08:41 08.10.2019

В Украине ночью 9-10 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

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В Киеве и нескольких областях страны ожидаются заморозки 9-10 октября, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #заморозки #украина
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