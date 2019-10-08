В больницах Черновицкой области остаются 52 человека, которые отравились в кафе

В пгт. Путила Черновицкой области в больнице с признаками пищевого отравления остаются 52 человек, в том числе 12 детей.

"По состоянию на 07:00 8 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 52 человека (из них 12 детей), 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г.Путила. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.