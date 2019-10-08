Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"07 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики также обстреляли поселок Золотое дважды.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов. В частности, дважды неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Песков - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Опытно - из стрелкового оружия, четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета, вблизи Талаковка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку пищевики и Тарамчука - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил, в частности, трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, вблизи Гладосово и Хутора Свободного - из минометов калибра 82 мм, по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы вблизи Луганского - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем.