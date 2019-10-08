Кинотеатр "Тампере" отсудили в пользу столичной общины

Суд удовлетворил иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере" в Киеве и признал право собственности за территориальной общиной столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По информации следствия, в конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", расположенный на ул. Героев Севастополя в Киеве, площадью более 2000 м и стоимостью более 42,5 млн грн. В дальнейшем общество передало его в ипотеку лицу-нерезиденту.

Отмечается, что прокуратура заявила иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и права собственности за территориальной общиной Киева.

"После длительного судебного разбирательства и возвращения Верховным Судом дела в суд апелляционной инстанции, Северным апелляционным хозяйственным судом принято решение об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.