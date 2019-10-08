В Харькове начальница отделения госбанка подозревается в систематическом вымогательстве денег от переселенцев

В Харькове сотрудники СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области при содействии службы безопасности одного из государственных банков разоблачили заведующую отделения финучреждения в злоупотреблениях при обслуживании внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленница систематически требовала от переселенцев деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 грн за каждое продление начислений.

По данным спецслужбы, после такой противоправной сделки завотделением банка в нарушение действующего законодательства начисляла пенсии людям, которые фактически не меняли место жительства и по-прежнему живут во временно оккупированных районах Донбасса.

В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух "траншей" неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 тыс. грн.

Решается вопрос о сообщении завотделением госбанка в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.