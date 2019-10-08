Гражданка РФ пыталась тайком вывезти из Украины старинную икону и Библию

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного вывоза с территории Украины иконы и Библии 1911 года издания.

"Во время оформления поезда международного сообщения Кривой Рог-Москва в одном из вагонов в личных вещах пассажирки поезда (гражданки РФ) общая осмотровая группа в составе пограничников и представителей ГФС обнаружила икону Божьей Матери и Библию издания 1911 года. Женщина пыталась вывезти данные предметы, скрыв их от погранично-таможенного контроля в подкладке пальто и поясном корсете", - сообщает их пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Икона и Библия изъяты в установленном порядке и переданы на экспертизу по установлению исторической и культурной ценности.