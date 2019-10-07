Программы господдержки ветеранов станут эффективней в случае принятия нового закона

Министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, что в случае принятия нового закона "О статусе ветеранов" программы государственной поддержки ветеранов станут эффективней.

"Мы даем больше возможностей: льготное кредитование жилья для тех, кто захочет выбрать такой вариант. Также в новом законе будет предусмотрено больше возможностей для обучения, перепрофориентации ветеранов. Отдельно уделено внимание поддержке ветеранского бизнеса", - рассказала Коляда на встрече с представителями ветеранского сообщества Луганской области.