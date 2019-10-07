События

21:52 07.10.2019

Спасатели ликвидировали утечку химикатов в Днепре

1 мин читать

В Днепре спасатели ликвидировали утечку раствора хлорид железа с автомобильной цистерны, сообщила пресс-служба Госужарственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"07 октября в 13:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение от дежурной службы 102, что по адресу город Днепр на перекрестке улиц журналистов и Днепросталивская на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали утечку в 18:30. Выяснилось, что вещество темно-коричневого цвета. Его зеркало на поверхности земли достигает размеров 15х2,5м. Опознавательные знаки по перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствовали.

По словам фирмы перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн раствора хлорид железа из Львова в Днепр.

Погибших и пострадавших нет.

Теги: #днепр #утечка #украина #химикаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:57 07.10.2019
В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине

В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине

20:17 07.10.2019
Волкер ушел с поста руководителя Института международного лидерства Маккейна

Волкер ушел с поста руководителя Института международного лидерства Маккейна

18:30 07.10.2019
Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

12:55 07.10.2019
Крупная бразильская IT-компания Stefanini намерена открыть офис в Украине

Крупная бразильская IT-компания Stefanini намерена открыть офис в Украине

07:51 07.10.2019
Хантер Байден ежемесячно зарабатывал не менее $100 тыс. в украинской Burisma - Трамп

Хантер Байден ежемесячно зарабатывал не менее $100 тыс. в украинской Burisma - Трамп

07:00 07.10.2019
К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?"

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?"

05:58 07.10.2019
Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

20:47 06.10.2019
Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

19:47 06.10.2019
Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

18:15 06.10.2019
Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

Полиция отрабатывает четыре версии катастрофы Ан-12 вблизи Львова

Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Подозреваемый в убийстве украинский кикбоксер экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца

Отопительный сезон в Харькове начнется 15 октября

Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

Спасатели локализовали пожар в Доме культуры в Харькове

Адвокат Пашинского опасается, что существует реальная угроза жизни его подзащитного в СИЗО

Республиканцы в конгрессе считают ошибкой решение Трампа вывести войска с севера Сирии

Замгендиректора "Укроборонпрома" по безопасности стал экс-замглавы Нацполиции Бушуев, а директором по персоналу Пахомов из "Метинвеста"

С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА