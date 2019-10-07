События

20:47 07.10.2019

Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

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Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявляет о намерениях сформировать уголовную повестку вокруг лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко с целью лишения его свободы.

"Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора", - написал Портнов на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Теги: #порошенко #пашинский #портнов
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