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20:23 07.10.2019

США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

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США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

Соединенные Штаты не поддерживают турецкую военную операцию на севере Сирии и заявляют, что она рискует дестабилизировать регион, передают западные СМИ со ссылкой на заявление Пентагона США.

"Министерство обороны, а также президент, предупредили Турцию, что мы не поддерживаем турецкую операцию на севере Сирии", - говорится в заявлении представителя Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы будем работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами по коалиции, чтобы прояснить для Турции возможные последствия дестабилизации из-за потенциальных действий для Турции, региона и за его пределами", - добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать операцию в Сирии в любой момент.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Теги: #сша #операция #сирия #пентагон
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