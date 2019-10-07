Спасатели локализовали пожар в Доме культуры в Харькове

Спасатели занимаются ликвидацией пожара в трехэтажном доме культуры ПАО "Харьковский канатный завод", сообщение о котором поступило в понедельник в 16:15.

"На момент прибытия первого подразделения ГСЧС огонь успел охватить одно из помещений дома на втором этаже на площади около 40 кв.м. Спасатели немедленно организовали боевые участки и подали тушения огня 2 пожарных ствола. Под наблюдением пожарных на свежий воздух выведено 7 человек", - сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На место вызова были направлены 6 пожарно-спасательных автомобилей, 20 спасателей и 11 курсантов Национального университета гражданской защиты Украины. В 16:57 пожар был локализован. Продолжаются работы по его окончательной ликвидации.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших нет.