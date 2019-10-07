Замгендиректора "Укроборонпрома" по безопасности стал экс-замглавы Нацполиции Бушуев, а директором по персоналу Пахомов из "Метинвеста"

Константин Бушуев, в середине августа подавший в отставку с поста замглавы Нацполиции после 24 лет работы в милиции и полиции стал заместителем генерального директора "Укроборонпрома" по безопасности.

Как сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facеbook в понедельник, среди других назначений – приход на позицию директора по персоналу Виталия Пахомова, который в 2010-2017 годах был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, а еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.

По словам Бондаря, управление корпоративными коммуникациями госконцерна "Укроборонпром" возглавил Владимир Бируля, до этого руководивший департаментом коммуникаций Минздрава и управлением внешних коммуникаций "Укрпошты".

Как сообщалось, в середине сентября гендиректор "Укроборонпрома", экс-министр экономики Айварас Абромавичус назначил себе 4-х заместителей: Бондаря из рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine, Надежда Бигун из ProZorro – на закупки, Сергея Иванюту с опытом работы в НБУ и "Укргазвыдобування" - на финансово-экономический блок и Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития – на проектный офис госконцерна.