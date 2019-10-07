С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинские позиции в районе города Золотое Луганской области с полуночи в понедельник, всего же с начала текущих суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в тексте сводки.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Участок разведения сил и средств в районе Золотого был обстрелян из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.