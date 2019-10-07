Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемого в РФ украинска Виктора Шура

У удерживаемого в РФ гражданина Украины, политзаключенного Виктора Шура ухудшилось состояние здоровья, сообщает, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на его родственников.

"В течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По ее словам, в августе 2018 года уже была аналогичная ситуация: произошло обострение хронических болезней. Ситуация ухудшения состояния здоровья Виктора носит системный характер, отмечает омбудсмен.

"Поэтому обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - сообщила Денисова.

По данным омбудсмена, Шур был задержан в РФ в октябре 2014 года, а в октябре 2015 года приговорен к 12 годам колонии строгого режима за якобы разведывательную деятельность в Брянской области РФ.