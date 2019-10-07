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16:04 07.10.2019

НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

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НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и направит обоснованные выводы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, недостоверную информацию в декларациях подали бывшие народные депутаты Украины Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), Станислав Березкин (группа "Воля народа"), Аркадий Корнацкий (внефракционный) и Вадим Кривохатько (внефракционный).

"По результатам проверки декларации Руслана Демчака за 2016 год установлено, что народный депутат указал недостоверные сведения о средствах, размещенные им на банковских счетах и номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. В целом выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, Березкин в исправленной декларации за 2015 год указал недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих жене на праве собственности. Сумма недостоверных составляет более 14,3 млн грн.

В свою очередь Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. А также не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства. Общая сумма недостоверных сведений в декларации - более 3,2 млн грн.

"Вадим Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости и дате приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. грн", - подытожили в НАПК.

Теги: #напк #декларации #нардепы
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