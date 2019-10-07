События

14:36 07.10.2019

При Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов - Коляда

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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщает, что при ведомстве сформирована ситуативная группа по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием.

"Я сейчас активно включилась в процесс лоббирования эффективной программы психосоциальной адаптации. Именно поэтому мы сформировали ситуативную группу по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием. И вопрос не в оправдании поступка, а в преодолении последствия стрессовых расстройств, их профилактики", - написала Коляда в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

Министр подчеркнула, что данная ситуативная группа в составе психологов, юристов, социальных работников будет действовать на постоянной основе, поскольку она допускает, что подобных случаев будет немало.

"Сокращение финансирования программы психосоциальной адаптации, очевидно, приведет к увеличению таких случаев", - добавила Коляда.

Как пример она привела ситуацию с Алексеем Белько, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве, а также с военным 72-й отдельной механизированной бригады Дмитрием Балабухой, которого приговорили к 9 годам заключения за убийство мужчины на остановке общественного транспорта в Киеве.

Кроме того, она добавила, что инициирует возвращение практики проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы военными специалистами, которые знают специфику получения и последствий боевой травмы.

Теги: #коляда #минветеранов
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