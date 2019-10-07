Беларусь готова принять любые переговоры по Украине, в том числе в "нормандском формате" - глава МИД

Минск готов предоставить площадку для встречи любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить (проведение - ИФ) любых встреч - в "нормандском формате", расширенном "нормандском формате", в иных форматах - если к нам поступят соответствующие запросы", - сказал Макей в кулуарах международной конференции "Минского диалога" по вопросам европейской безопасности в понедельник.

Вместе с тем министр отметил, что пока "конкретных предложений не было".

В "нормандскую четверку" входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.