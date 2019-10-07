Глава МИД Беларуси анонсировал визит Лукашенко в ЕС до конца года

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует совершить визит в Евросоюз, он может состояться еще до конца года, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза", - сказал Макей, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник в кулуарах международной конференции "Минского диалога" по вопросам европейской безопасности.

При этом министр уточнил, что детали визита будут озвучены позже.

"Мы всегда говорили о том, что визит не должен быть ради визита. Он может быть совершен тогда - и это наш принципиальный подход - когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от него в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - пояснил Макей.