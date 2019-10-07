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14:14 07.10.2019

Zagoriy Foundation вручил премию Teacher Prize учителю химии из Черниговщины

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Zagoriy Foundation вручил премию Teacher Prize учителю химии из Черниговщины

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation 5 октября вручил ежегодную премию Teacher Prize Александру Лысичу, школьному учителю химии из села Чернотычи Сосницкого района Черниговской области.

Как сообщила исполнительный директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, премия составляет 100 тыс грн лично учителю и еще 100 тыс грн школе, где он преподает.

"Наука химия близка семье Загорий, поскольку они являются собственниками фармацевтической компании "Дарница". Сегодня "Дарница" развивает высокие технологии и европейские стандарты, поэтому они ищут новые таланты", - сказала Евгения Мазуренко на церемонии вручения премии.

Она также подчеркнула, что в настоящее время сфера здравоохранения развивается стремительными темпами, и ее можно сравнить с IT-индустрией. "Специалисты в здравоохранении, химии, фармацевтике будут своими руками менять мир. Мне приятно пригласить на сцену человека, который сегодня обучает будущих авторов этих перемен", - отметила Мазуренко.

Сам Александр Лысич сообщил, что хочет направить премию на проведение каникулярной школы "для крутых учителей химии" и талантливых студентов-химиков. Их обучение лауреат премии планирует провести либо в Карпатах, либо в Черниговском Полесье, где находится его село.

Zagoriy Foundation создан в 2015 году совладельцем компании «Дарница» Глебом Загорием. Работает в трех основных направлениях: культура благотворительности, культура здоровья и культура искусства. Кроме премии Teacher Prize, фонд планирует провести целый ряд мероприятий для поддержки химической науки. Это, в частности, организация образовательных кэмпов для талантливых учителей и школьников, а также проведение экскурсий и стажировок в фармацевтической компании "Дарница".

Александр Лысич происходит из семьи учителей, закончил Нежинский пединститут. Его ученики неоднократно становились победителями всеукраинских и международных олимпиад.

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Интерфакс-Украина
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