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13:27 07.10.2019

Зеленский поручил Кабмину отремонтировать дороги между Старобельском и Счастьем, а также между Северодонецком и Новоайдаром

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Зеленский поручил Кабмину отремонтировать дороги между Старобельском и Счастьем, а также между Северодонецком и Новоайдаром

 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету министров страны безотлагательно отремонтировать автомобильные дороги общего пользования государственного значения в Луганской области H-21 (на участке Старобельск – Счастье) и Т1306.

"Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по: обеспечению улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк – Новоайдар", - говорится в тексте указа № 738/2019, опубликованном на сайте президента Украины в понедельник.

Данный указ Зеленский издал "с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская" и других контрольных пунктов въезда/выезда".

Теги: #дороги #зеленский #луганская_область
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Интерфакс-Украина
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