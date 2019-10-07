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13:06 07.10.2019

Зеленский попросил Макрона продолжить поиски моряков затонувшего из-за шторма "Bourbon Rhode" – Пристайко

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поисковые работы членов экипажа "Bourbon Rhode", которое потерпело крушение из-за шторма.

"К сожалению, удалось спасти очень мало. Мы знаем о подтвержденной гибели некоторых из них. Продолжаются поисковые работы. Президент Украины обратился к президенту Макрону продолжить поиски, на сколько это возможно, хотя надежды на то, что мы найдем с каждым днём все меньше", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник.

Как сообщалось, 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого - граждане Украины. Поисковую операцию проводит MRCC.

28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. сообщил, что спасены трое членов экипажа "Bourbon Rhode", в том числе двое украинцев.

29 сентября он проинформировал, что в море найдена перевернутая шлюпка, которая не используется для эвакуации экипажа, поскольку спасительным средством служит плот.

Теги: #пристайко #зеленский #макрон #крушение #моряки
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