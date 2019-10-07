Даты проведения саммита Нормандской четверки ещё нет – Пристайко

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) еще не определена, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Даты Нормандского формата ещё нет", - сказал Пристайко журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

При этом, по его словам, все стороны переговорного процесса готовы к встрече.

"Все условия выполнены. Ищем приемлемую дату. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их озвучивать, пока не будет согласования всех сторон", - рассказал Пристайко.